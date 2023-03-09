Gençliğe yönelik faaliyetler istişare edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşkun, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Kazım Uysal’ı ziyaret ederek faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Ziyaret sonrası konuşan Coşkun, "TÜGVA olarak Dumlupınar üniversitesi Rektörümüz Kazım Uysal hocamıza ziyaretlerde bulunduk. Gençliğe yönelik hizmetler konusunda yapılan çalışmalar ile deprem bölgesinden ilimizde misafir edilen gençlere yönelik çalışmalar hakkında istişareler gerçekleştirdik. Nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Meselemizde, mesleğimizde gençlik" dedi.