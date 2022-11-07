Gençlerin konuğu oldu

TDV Kütahya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu tarafından şehrin önde gelen yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen söyleşilerin ilk konuğu Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık oldu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, TDV Kütahya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri ile yaptığı sohbette belediye hizmetlerinin sürdürülebilir olması gerektiğine değindi. Belediye hizmetlerinde vatandaşın memnuniyetinin ölçü alındığını anlatan Başkan Işık, “Rabbimin bana verdiği fırsatla şehrimiz için hizmet vermeye çalışıyoruz. Belediye hizmetleri farklı kategorilerde ayrılan çok yönlü bir kurumdur. Amacımız, planlarımız doğrultusunda hareket ederek şehrimize gelen öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda yaşanabilir şehir önceliğimizdir. Başlattığımız İkamet Kart Projesi bunun en güzel örneğidir. Planımızı, programımızı yaparken hem belediyecilik hizmetleri açısından hem de projeler açısından ele alıyoruz. Sizler mezun olduktan sonra aklınızda her zaman Kütahya kalmalı, öyle bir imaj çizmeliyiz ki işte benim okuduğum, yaşadığım şehir demelisiniz” şeklinde konuştu.

Samimi ve sıcak bir ortamda geçen sohbet programında, öğrenciler sık sık söz alarak Başkan Işık’la sohbet etme imkanı buldu.