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Gençler kaynaşma yemeğinde buluştu

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyünde düzenlenen yaz dönemi kaynaşma yemeği, köy mesire alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 13.07.2021, 09:12
Gençler kaynaşma yemeğinde buluştu
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Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar köyünde düzenlenen yaz dönemi kaynaşma yemeği, köy mesire alanında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kaynaşma pikniğinde, köyde ve köy dışında yaşayıp eğlence için gelen gençler gönüllerince eğlenerek stres attı. Oldukça uzun bir süredir pandemi dolayısıyla bir araya gelemediklerini belirten gençler, inşallah pandemi tamamen geçer. Bizler eski adıyla Akse, yeni adıyla Gürpınar gençleri olarak bu geleneği her yıl yapmak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde anane ve törelerimizden sohbet ederek nesilden nesile bu buluşmaların devam etmesi en büyük temennimiz’’ dediler.
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