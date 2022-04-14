Geleneksel Gediz Tarhana Festivali’nin tarihi belli oldu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Geleneksel Tarhana Festivali 24-31 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Gediz Belediyesi Kültür Etkinlikleri çerçevesinde her yıl düzenlenen ve bu yıl 18.si düzenlenecek olan Geleneksel Gediz Tarhana Festivali 24-31 Temmuz tarihleri arasında Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkında gerçekleştirilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “ Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemi kısıtlamalarının bitmesiyle birlikte ilçemizde kültür, sanat, eğitim, spor gibi pek çok alanda faaliyetimize devam ediyoruz. Korona virüs salgını sebebiyle ertelemiş olduğumuz Geleneksel Gediz Tarhana Festivalini bu yıl 24-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenleyerek ilçemizin adını ve kültürünü tanıtmaya devam edeceğiz. Birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı festivalimize; tüm Kütahyalı hemşerilerimizin yanında tüm esnaf ve vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.