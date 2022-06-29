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Geleceğin pehlivanları göz doldurdu
Bu yıl 661. gerçekleşen tarihi ’Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Kütahya Belediyespor güreşçileri, er meydanından madalya çıktı.
KÜTAHYA 29.06.2022, 10:45
Bu yıl 661. gerçekleşen tarihi ’Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Kütahya Belediyespor güreşçileri, er meydanından madalya çıktı.
Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 661. kez düzenlendi. Başpehlivanlığı Recep Kara’nın kazandığı güreşlerde, Kütahya Belediyespor güreşçileri de er meydanında güreşti.
Müsabakalarda, Kütahya Belediyespor Kulübü pehlivanları Ümit Kocagöbek teşvik boyunda, ikinci Deste Orta Boyunda Ufuk Kayacan ve Ensar Duğan, üçüncü Deste Büyük Boyunda Seydi Ahmet Kabayel üçüncü oldu.