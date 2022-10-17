"Geleceğin lider ülke Türkiyesi’nin mimarları içimizden yetişmeye devam edecek"

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı, Bengisu Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği kahvaltı programında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı kahvaltı programında, başta bu sene ilk kez Kütahya’ya akademik eğitimi için gelen üniversiteli öğrencilere Kütahya’da kendilerini yalnız hissetmemelerini, Ülkü Ocakları olarak ülkenin dört bir yanından gelen her öğrenciye gönül kapılarının açık olduğu belirtildi.

Programda bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, “Bugün burada üniversiteli genç kardeşlerimizle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin hatta ve hatta Dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olarak Ülkü Ocaklarımıza mensup genç kardeşlerimizle ülkülerimizin peşinde çalışmak, bize heyacan vermekte, gücümüze gücümüz katmaktadır. Bugün üniversiteli ve liseli kardeşlerimizle gerçekleştirdiğimiz eğitim, kültür, sanat, teknoloji ve sosyal faaliyetler ile Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Kütahya’da da ocağımız Türk gençliğinin merkezi halindedir. Ülkü Ocakları, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettiği üzere ülkü erlerinin inancıyla, şehit ve gazilerimizin kahramanlığıyla bayraklaşmıştır. Şanlı mazimizden aldığımız ilhamla Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin öncülüğünde bugünü ve yarını planlıyor, çalışmalarımızı; günümüzün gereksinimlerine, şartların zeminine ve gençlerimizin hem ilgi alanlarına hem de ihtiyaçlarına göre değerlendiriyoruz. Geleceğin lider ülke Türkiyesi’nin mimarları Allah’ın izniyle içimizden yetişmeye devam edecektir.Bir kez daha tüm gençliğimizi ilim ve irfan yuvası ocağımıza davet ediyorum” diye konuştu.