Geleceğe nefes için 4 bin fidan dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde 4 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

“Geleceğe nefes” projesi kapsamında Pazarlar İlçesi Cumhuriyet Meydanında Badem, Ceviz, kestane ve İdris fidanı olmak üzere 4 bin adet fidan üreticilere dağıtıldı.

Fidan dağıtımı programına Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar Orman İşletme Şefi Büşra Erkal ve vatandaşlar katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi hakkında bilgi veren Pazarlar Orman İşletme Şefi Büşra Erkal, “Daha yeşil bir Pazarlar, daha yeşil Kütahya ve daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturuyoruz. Güzel bir Türkiye’de yaşamamız için çok şey yapıyoruz. Hep birlikte geleceğe nefes vermek istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Pazarlar İlçemizde 4 bin adet Badem, Ceviz, İdris ve Kestane fidanı dağıttık" dedi.

Üreticiler ise, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesine destek verdiklerine belirterek; “fidanların dağıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.