Gedizli üreticiler “Hortumlu Böcek” zararlısı ile mücadele hakkında bilgilendirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilerin “Hortumlu Böcek” zararlısı ile mücadele hakkında bilgilendirildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personeli tarafından Muhipler Mahallesinde yoncada ilk biçimde zarara sebep olan hortumlu böcek zararlısı ile mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.