Gedizli sporculara Kütahyaspor ve Uşakspor’dan davet

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları Futbol kursunda başarılı olan öğrenciler Uşakspor ve Kütahyaspor U17 takım seçmelerinde başarılı olup akademi ligi antrenmanlarına katılmak için davet aldı.

Gedizli Sporcular Mehmet Öztürk, Oktay Genç Kütahyaspor, İsmail Can Ünlü U13, Ahmet Memiş U14, Mehmet Öztürk U17, Emin Can Dayı U17, Ali Eren Mertol ise Uşakspor seçmelerinde U17 akademi liginde oynamak için davet aldığı öğrenildi.

Yaz okullarının önemine değinen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesinde, farklı etkinlikler oluşturarak keyifli vakit geçirmelerinde ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin engellenmesinde yaz okullarının önemli rolü bulunuyor dedi.

Başkan Akçadurak, “Yaz spor okullarımıza katılan gençlerimizin, müjdeli başarı haberlerini almaya devam ediyoruz. Spor okullarımızla çocuklarımızın bedensel, zihinsel bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, çevrelerine saygılı, topluma karşı sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesine katkı sunacağız. Gediz’in geleceği Gedizli genç sporcularımızı ve antrenörleri Halil Seval hocayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.