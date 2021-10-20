Gedizli sporcular tekerlekli kızak şampiyonasına katıldılar

Türkiye Tekerlekli Kızak Şampiyonasına katılan Gediz Belediye Spor Kulübü sporcuları Türkiye 7.si oldu.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Kars’ta düzenlenen Naturel kızak yarışmasına Kütahya’yı temsil eden ve Türkiye 5.liği elde eden Gediz Belediye Spor Kulübü sporcuları Muhammed Keskin, Yasin Oyan, Dilay Eslem Keskin ve Ayşe Yılmaz bu sene Erzurum’da düzenlenen Türkiye Tekerlekli Kızak şampiyonası davet edildi.

Süratin yer yer 130 kilometreye çıktığı şampiyonada Gedizli sporcular Yasin Oyan ve Dilay Eslem Keskin DSN oldu. Muhammed Keskin ilk turda Türkiye üçüncülüğü elde ederken ikinci turda pist engeli ve puanlama nedeni ile 14.lüğe geriledi. Yine Gedizli sporcu Ayşe Yılmaz ilk turda Türkiye birinciliği alırken ikinci turda pist engeli ve puanlama nedeni ile Türkiye ikincisi oldu.

Kütahya Kızak Federasyonu İl Temsilcisi Muhammed Keskin idareci ve sporcu olarak katıldığı şampiyonada her geçen yıl daha iyi seviyelere geleceklerini söyledi.

Spor konusunda desteklerini hiçbir zaman esirgemeye Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a minnettar olduklarını belirten Muhammed Keskin, “Gittiğimiz yerlerde Kütahyamız’ı ve Gedizimiz’i tanıtmaya özen gösteriyoruz. Erzurum’da da Murat Dağı Termal Kayak Merkezi ve Gediz’in yöresel ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda Kızak Federasyonu Başkanı Dr.Ahmet Recep Tekcan ve yönetim kurulunu pist oluşumlarını yerinde incelemek için Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akcadurak’ın Murat Dağı’na davetlerini ilettik” dedi.

Keskin, son olarak kızak branşına desteklerinden dolayı Milletvekilimiz Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret ile Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Keskin’ e teşekkür etti.

3 gün süren şampiyonaya Kütahya’nın yanı sıra Kastamonu, Erzurum, Trabzon, Çankırı, Tokat, Çorum ve Muş illerinden takımlar katıldı.