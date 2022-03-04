Gedizli şehitler anısına spor turnuvası

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, şehitler anısına düzenlenen voleybol, masa tenisi ve badminton spor turnuvaları başladı.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği işbirliği ile “Jandarma Çavuş Şehit Hüseyin Gürlekli anısına voleybol, Şehit Uzan Çavuş Muhammet Yılmaz anısına masa Tenisi, Şehit P.Çvş. Ali Kazankaya anısına badminton, Turnuvası” düzenlendi.

Voleybol, badminton, masa tenisi branşlarında düzenlenen turnuvalara Voleybolda 8 takım, masa tenisinde 8 grup erkek ve 2 grup bayan, badmintonda erkek ve bayan ile katılım sağlandı.

Turnuvalar müsabaka fikstürlerinin yayınlanmasının ardından, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi’nde açılış töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Gediz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Demirdağ, şehit ailesi Hakan Gürlekli, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Kuran tilaveti ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın açılış konuşması ile devam etti.

Şehitler anısına düzenlenen turnuvanın büyük anlam ifade ettiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Şehitlerimiz anısına Gediz Belediyesi Spor Turnuvalarının ilkini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu turnuvaları tüm şehitlerimizin adını vererek her birini saygıyla anarak geleneksel hale getireceğiz. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Turnuvamızın hayırlı olmasını temenni ediyor, katılım sağlayan tüm sporcularımıza, görev alan ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyor ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Gediz Belediyesi “Şehitler anısına spor turnuvaları" Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve protokolün ilk başlama vuruşlarını gerçekleştirdikleri müsabakalar ile devam etti.