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Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde şehitler anısına farklı branşlarda spor turnuvası düzenlendi.

KÜTAHYA 28.01.2022, 12:06
Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları düzenlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde şehitler anısına farklı branşlarda spor turnuvası düzenlendi.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi, Gediz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği işbirliği ile “Gediz Şehitleri Anısına; J.Çvş. Şehit Hüseyin Gürlekli Anısına Voleybol, Şehit Uz.Çvş. Muhammet Yılmaz Anısına Masa Tenisi, Şehit P.Çvş. Ali Kazankaya Anısına Badminton, Şehit Komiser Yrd. Cavit Kaçmaz Anısına Kort Tenisi Turnuvası” düzenlendi.

Şehitler anısına düzenlenen “Gediz Belediyesi Spor Turnuvaları, “Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi” müsabakaları ile başladı.

Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi turnuvasına 26 sporcu katılım gösterdi.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, şehitlerimizi saygıyla yâd ediyor tüm sporculara başarılar diliyorum diyerek, “Gediz’de böylesine anlamlı bir turnuvayı; kaymakamlığımız, belediyemiz ve amatör spor kulüpleri derneğimiz işbirliği ile organize ediyoruz. Şehitler anısına düzenlenen “Gediz Belediyesi Spor Turnuvaları" Voleybol, Masa Tenisi, Badminton ve Kort Tenisi olmak üzere dört branşta ve yaş sınırlaması olmadan gerçekleşecek. Şehitler anısına düzenlenen Gediz Belediyesi Spor Turnuvaları "Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi" müsabakaları ile başladı. Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi turnuvasına bay ve bayan kategorilerinde 26 sporcumuz katılım gösterdi. İki hafta sürecek olan müsabakalar hafta içi her gün saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşmektedir. Gediz Belediyesi Spor Kulübü Spor okullarında Kort Tenisi branşında Antrenör Batuhan Sezen ile başlayan süreç meyvelerini de topluyor. Ayrıca Voleybol, Masa Tenisi, Badminton Turnuvaları müracaatları devam etmekte olup müsabakalar 28 Şubat 2022 tarihinde başlayacaktır. Şehitlerimizi saygı ile bir kez daha yâd ediyor, katılım sağlayan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

"Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisiyiz"

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Öncelikle Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Spor, öğrencilerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin hem zihinsel gelişimine hem de fiziksel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Şehitlerimiz anısına Gediz Belediyesi Spor Turnuvalarının ilkini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu turnuvaları tüm şehitlerimizin adını vererek her birini saygıyla yâd ederek geleneksel hale getireceğiz. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Böylesi güzel bir o kadar da anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı, milleti ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Turnuvamızın hayırlı olmasını temenni ediyor, görev alan ve emek veren herkese şükranlarımı sunuyor ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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