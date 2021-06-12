banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
TUSKON davasında ceza yağdı
TUSKON davasında ceza yağdı

Gedizli atlet Ankara’dan gümüş madalya ile döndü

Ankara’da düzenlenen 6. Türkiye Atletizm Küçükler Festivali finallerinde 10-13 yaş grubu erkekler 800 metre yürüyüş kategorisinde Gedizli Ramazan Arısoy ikinci olarak Gümüş madalya kazandı.

KÜTAHYA 12.06.2021, 13:48
Gedizli atlet Ankara’dan gümüş madalya ile döndü

Ankara’da düzenlenen 6. Türkiye Atletizm Küçükler Festivali finallerinde 10-13 yaş grubu erkekler 800 metre yürüyüş kategorisinde Gedizli Ramazan Arısoy ikinci olarak Gümüş madalya kazandı.

Uzun ve zorlu bir çalışmanın karşılığını aldıklarını söyleyen antrenör Yıldıray Kaya, “Ramazan Arısoy kardeşimizle uzun zamandır çalışıyoruz. Bu başarı kendisi için çok büyük bir adım oldu. Çalışmalarımıza devam ederek bu başarıyı daha ileriye taşımak istiyoruz. Öğrencimizi tebrik ediyorum” dedi.

Önünde uzun bir yol olduğunu ve zor şartlarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen küçük atlet Ramazan Arısoy ise, “Hocamla çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldık. Çalışma tempomu düşürmeden antrenmanlarıma devam edeceğim. Hedefim her kulvarda birinci olarak Milli Takıma seçilmek. Başarımda emeği geçen antrenörüm Yıldıray Kaya’ya ve benden desteklerini esirgemeyen aileme teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı bulutlu
banner493