Gediz’in nüfusu 5 yıllık dönemde yüzde 15,5 arttı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde TÜİK verilerine göre merkezde 26 bin 662, köy ve beldelerde 23 bin 489 kişi yaşıyor. Gediz’in toplam nüfusu ise 50 bin151 olarak belirlendi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Gediz’in nüfusu 5 yıllık dönemde yüzde 15,5 artarken 2021 yılına göre 3,49 arttı.

Yapılan çalışma ve planlamalarla Organize Sanayi Bölgesi, Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Muratdağı Termal Kayak Merkezi ve Ilıca Termal Tatil Köyü’nü içinde barından Gediz’in, 5 yıllık dönemde nüfus oranının yüzde 15,5 oranında artması dikkat çekti.

Gediz’in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre; 2017 yılında 23 bin 082, 2018 yılında 23 bin 148, 2019 yılında 24 bin 449, 2020 yılında 24 bin 669, 2021 yılında 25 bin 762 olan nüfusu 900 kişi artarak 2022 yılında 26 bin 662 oldu. Toplam nüfusu ise 2021 yılına göre 3,49 oranında artarak 50 bin 151 oldu.