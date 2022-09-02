Gediz’in kurtuluşunun 100. yılında Göksel konseri

Kütahya’nın Gediz İlçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Göksel konseri düzenlendi.

Düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde Gediz Belediyesi tarafından organize edilen Göksel konseri, Gediz Açık Hava Sahnesinde gerçekleşti.

Hayranlarının yoğun alkış ve tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Göksel, sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser öncesi bir konuşma yapan Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya açısından çok önemli bir yıl içinde olduklarını dile getirerek; “Gerek şehrimizde, gerek ilçelerimizde 100.yılımızı en iyi şekilde kutluyoruz. Bu vesile ile şehrimizin adını tüm Türkiye’de yankılandırmak üzere hareket halindeyiz. Bize destek veren, burada olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Göksel, yeniden kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’ya daha önce geldiğini ve ayrıca Gediz’de olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yıl dönümünde Göksel’i Gediz’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Göksel konserini, Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, protokol üyeleri ve binlerce Gedizli takip etti.

Konser sonrası fener alayı düzenlendi. Gediz Mehter takımı ile birlikte binlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen fener alayı Adnan Menderes Yaşam Parkından başlayarak belediye hizmet binası önünde sona erdi.