Gediz’in 3 köyün yağmur duası

Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaşanan kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle 3 köy halkının katkılarıyla yağmur duası yapıldı.

Yelki, Pınarbaşı ve Gürlek köylerinin sakinleri tarafından ortaklaşa düzenlediği yağmur duası, Pınarbaşı köyü mesire alanında gerçekleşti.

Yağmur duasına, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Rasim Bayram, Veli Arda, daire amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, çevre köylerden katılan vatandaşlar katıldı.

Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan tarafından yağmur duası yapıldı. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Yağmur duasını eda etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Allah dualarımızı kabul etsin. İnşallah hayırlı yağmurlar yağar ve ürünlerimiz bereketlenir" dedi.