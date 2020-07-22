Gediz’e yeni yaşam alanları kazandırılıyor
GEDİZ’E YENİ YAŞAM ALANLARI KAZANDIRILIYOR
Kütahya’nın Gediz Belediyesi, ilçeye yeni yaşam alanları kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.
Umurbey Mahallesi 646 sokakta yeni yaşam alanının yapımına devam eden Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Daha Yeşil Bir Gediz" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Belediyemiz, kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Umurbey Mahallesi 646 sokakta başlamış olduğumuz yaşam alanı içerisinde oturma grupları, kamelya ve çocuk oyun grupları yer alacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince peyzaj çalışması yapılarak, mahalle sakinlerinin özellikle çocuklarımızın boş vakitlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri yaşam alanı kazandırılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” açıklamasında bulundu.
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