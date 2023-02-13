Gediz’den deprem bölgesine ekipman desteği

Kütahya’nın Gediz ilçesinde deprem bölgesi için yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Gediz Belediyesi, deprem sonrası bölgedeki çalışmalarda görevlendirilmek üzere 1 ekskavatör ve yardım aracını daha deprem bölgesine gönderiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve iki büyük depremle 10 ilde milyonlarca vatandaşımızı etkileyen afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürerken, bir taraftan da enkaz kaldırma işlerine başlandı.

Gediz Belediyesi Makine İkmal Şefliği bünyesinde bulunan 1 ekskavatör, yardım aracı ve 4 personelden oluşan ekip çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

Deprem bölgesinin her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında seferber olduklarını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan Akçadurak; “Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu sıkıntıları ülke olarak birlikte atlatacağız. Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanmak üzere gerekli olan iş makinası, araç ve ekipmanlarımızı yola çıkacak. Personellerimizin deprem bölgeleri için görevlendirmelerini tamamlandık. İhtiyaç olması halinde de personel ve ekipman desteğini sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.