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Gediz’deki yangında maddi hasar oluştu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir dairede çıkan yangında maddi hasar oluştu.

KÜTAHYA 05.08.2022, 12:25
Gediz’deki yangında maddi hasar oluştu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir dairede çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Uluoymak Mahallesi 33. Sokak’ta bulunan Oruç Apartmanının zemin katında elektrik süpürgesi kaynaklı yangın çıktı.

Komşular çıkan dumanı fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Sait Ulutürk hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulutürk, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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