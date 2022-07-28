Gediz’de Zeki Uçkan ile Karadeniz rüzgarı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Geleneksel Tarhana Festivali etkinliklerinin üçüncü gününde Zeki Uçkan sahne aldı.

Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda 18.si düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivalinin üçüncü gününde Zeki Uçkan, Cüneyt Alaz, Rakkani Gediz Açık Hava sahnesinde vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Karadeniz ezgilerinin bolca bulunduğu konsere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sanatçıya hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar konser alanında horon teperek şarkılara eşlik etti.

Konserin son bölümünde sahneye gelerek Karadeniz havasını Gediz’de yaşattığı için sanatçı Zeki Uçkan ve ekibine teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak Gediz Tarhanası ve plaket takdim etti.