Gediz’de Zeki Uçkan ile Karadeniz rüzgarı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde bu sene 18’ncisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde 17 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda bulunan yaşam kafede düzenlenen törene sünnet olacak 17 çocukla beraber Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, protokol üyeleri ile çocukların aileleri katıldı.

Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediye Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte çocuklara sünnet elbiseleri giydirildi. Palyaçolarla birlikte doyasıya eğlenen sünnet çocuklarına zaman zaman vatandaşlar tarafından para takıldı. Eğlencenin ardından Kaymakamlık, Belediye ve Emniyet Müdürlüğünün araçları ile konvoy oluşturuldu. Şehir içinde araçlarla tur atan çocuklar ve ailelerinin konvoyuna vatandaşlar da eşlik etti. Konvoy sonunda sünnet çocuklarına protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Her Türk ve Müslüman çocuğun başına gelebilecek bir vecibeyi yerine getirdiklerini söyleyen Gediz Kaymakamı Hakan Alkan; “Sünnetin sağlık açısından çok faydaları var. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Çocuklarımızı ve ailelerimizi kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ise, “18. Geleneksel Tarhana Festivalimizde 17 çocuğumuzun sünnet törenini gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun. Kazasız belasız festivalimizi bitirmeyi Rabbim nasip etsin” diye konuştu.

Törenin ardından sünnet çocuklarına ve ailelerine yemek ikramı gerçekleştirildi.