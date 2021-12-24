Gediz’de “Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet” konulu konferans

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA işbirliği ile 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u haftası etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Ortaokulunda DPÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık tarafından “Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet” konulu konferans verildi.

Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Mustafa Kavasoğlu, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Lise öğrencileri, öğretmenler ve yöneticilerin katıldığı konferans, günün anlam ve önemine uygun şiir, Çanakkale Türküsü dinletisi gerçekleşti.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Arık, Milli Şair Akif Ersoy hakkında bilgilendirmede bulundu. Akif’in hayat felsefesinden de bahseden Arık, “Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatırken hemen anıp geçmemeli, nasıl bir karaktere sahip olup nasıl yaşadığını kavramak gerektiğine bakmalıyız. Mehmet Akif Ersoy Kur’an ve sünnet eksenli bir hayat yaşamıştır ahlaki değerleri Her zaman ön planda tutan, çok cömert birisiydi. Paltosunu muhtaç birine verip, Ankara’nın soğuğunda paltosuz gezdiğini biliyoruz. Misafir olduğu Taceddin Dergahındaki bir kilimi başka muhtaca vererek, kuru yerde yaşadığını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Konferans sonrası, Prof. Dr. Şahmurat Arık’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur tarafından plaket takdim edildi.