Gediz’de yüksekokullarda mezuniyet heyecanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu ve Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversite bahçesinde düzenlenen törene, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Gediz Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Sinan Darcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker, Gediz Hakimi Zafer Tuğrul Sarıarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, STK Temsilcileri, İlçe Daire Amirleri, Öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program; protokol konuşmaları, Halk oyunları gösterisi, Sergi açılışı ve başarılı öğrencilere ödül töreni düzenlenmesiyle devam etti.

Yıl içerisinde program birincilerine protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri verildi. Program 2022 mezunu öğrencilerinin kep atmalarının ardından, mezuniyet pilavı ikramı ile son buldu.