Gediz’de yol çalışmaları

Kütahya’nın Gediz ilçesinde belediye tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol yapım ve cep otopark çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gediz Belediyesi ilçe genelinde kilitli parke ve bordür yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Uluoymak Mahallesi Soner Aksoy Caddesi, 23-24-25-26. sokaklar, Saygılar Mahallesi 220 Sokak ve Kumtaş Mahallesi 297-311 ve 312.Sokaklarda kilit parke, bordür taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokakların halka yakışır şekilde modern bir hale getirilmesi amacıyla yol düzenleme çalışmaları yapıyoruz. İlçemizin cadde ve sokaklarında yürüttüğümüz düzenleme çalışmalarına aralıksız olarak devam etmekteyiz. Şehir merkezinde cadde ve ara bağlantılarda kilit parke döşemesi yaparak hızlı ve rahat ulaşılabilirliği artırıyoruz. Yapılan çalışmalar ile yıllardır deforme olmuş asfalt zeminler kilitli parke ve bordür uygulamasıyla daha modern bir hale kavuşuyor. Aynı kapsamdaki çalışmalarımız program dâhilinde Gediz genelinde diğer cadde ve sokaklarda devam edecek" dedi.