Gediz’de yol çalışmaları

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke, bordür yol yapım ve cep otopark çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Kumtaş Mahallesi, Umurbey Mahallesi, Muhipler Mahallesinde kilit parke, bordür taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokakların modern bir hale getirilmesi amacıyla yol düzenleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

"İlçemizin her noktasında bir çalışmamız var"

Hayata geçirdikleri yatırımlarla hızla büyüyen ve gelişen Gediz’in, Kütahya’nın en fazla nüfus artışına sahip ilçesi konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Akçadurak, “Gediz’in çehresini değiştirerek, artı değer katmaya devam ediyoruz. Mahallelerimizin bir yandan yeni yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da mevcut yol ve kaldırımlarımızı da bakımdan geçirip taşıt ve yaya ulaşımına uygun hale getiriyoruz” dedi.

Başkan Akçadurak; “Hızla gelişen ilçemizde yeni yerleşim yerlerinin artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacı da artmakta. Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak daha yaşanılabilir bir Gediz için çalışıyoruz.

Hemşerilerimizin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilk günkü heyecanla gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.