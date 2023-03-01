Gediz’de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Kütahya’nın Gediz İlçesinde yatırımlar hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında ihalesi gerçekleştirilen ve Şubat ayında da yer teslimi yapılan yarı olimpik yüzme havuzu yapım çalışmaları başladı.

Yaşam Parkında inşaatına başlanan yarı olimpik havuzun yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İhalesi 20.10.2022 tarihinde gerçekleşen yarı olimpik yüzme havuzu yapım işi sözleşmesini 08.02.2023 tarihinde imzalanarak yüklenici firmaya yer teslimini yaptık” dedi.

Gediz’de geleceğimizin teminatı olan çocukların güvenli ortamlarda kendilerini geliştirebilmesi için oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün arttırdıklarını ifade eden Başkan Akçadurak, “İlçe merkezimizde yüzme havuzu bulunmamakta olup, yüzme sporunun gençlerimize kazandırılması için yaz kış hizmet verebilecek, bir yüzme havuzu tesisini ilçemize kazandırıyoruz. Bugün çalışmaları yerinde incelediğimiz yarı olimpik yüzme havuzunun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.