Gediz’de yatırımlar devam ediyor

Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından Hacıbaba Mahallesi’nde toprak kayması riski bulunan yolun kenarına istinat duvarı yapım çalışmaları ekiplerce devam ediyor.

Hacıbaba Mahallesi ile Gediz Merkezine bağlanan ana yol üzerinde istinat duvarı ve merdiven çalışmaları çerçevesinde vatandaşların güvenliği için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Ekiplerimiz tarafından aşırı yağışta kayma riski olduğu tespit edilen Hacıbaba Mahallesinde bulunan mahalle yolumuza, 110 cm yüksekliğinde ve 100 metre uzunluğunda istinat duvarı yapımı devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdürmeleri her zaman önceliğimiz olmuştur. Yapılan bu hizmet, ilçemize ve mahalle halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.