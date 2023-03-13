Gediz’de Uluoymak 1 Eylülspor şampiyon

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 1.Amatör Muhittin Ertürk Liginde Uluoymak 1 Eylülspor şampiyon oldu.

Geçtiğimiz yıl vefat eden ve Gediz’de efsane Başkan olarak anılan Muhittin Ertürk’ün adının verildiği 1. Amatör fikstürü tamamlandı.

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) belirlediği fikstür ve Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda oynanan maçlar sonunda Uluoymak 1 Eylülspor şampiyon tamamladı.

Ergenekon Mahallesinde oynanan son maçta Uluoymak 1 Eylülspor Dayınlarspor’a 3-0 yenilmesine rağmen 46 puanla şampiyon oldu. Dayınlar Spor ise 44 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.

Maçın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşayan Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü oyuncuları bu şampiyonluğu vefat eden başkanları Muhittin Ertürk’e armağan ettiklerini söylediler.

10 takımın katıldığı ligde şampiyon olan 1 Eylül Spor Kulübü ve ikinci olan Dayınlarspor Kulübü play-oflara gitmeye hak kazandı.