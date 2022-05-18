Gediz’de uçurtma şenliği düzenlendi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜGVA iş birliği ile düzenlenen uçurtma şenliğine; Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gediz Temsilcisi Gökhan Mamak, her yaştan genç ve öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

Zaman zaman rüzgâr olmaması nedeniyle katılımcılar uçurtmalarını uçurmakta zorlandı. Uçurtmasını en uzağa gönderenlere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi ilçe stadında düzenlenen Uçurtma Şenliği Gediz Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ayran ikramıyla sona erdi.