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Gediz’de ücretsiz kurban poşeti dağıtıldı
GEDİZ’DE ÜCRETSİZ KURBAN POŞETİ DAĞITILDI
KÜTAHYA 22.07.2020, 11:23
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Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından temiz bir çevre bilinci aşılamak amacıyla her yıl olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara ücretsiz kurban poşeti dağıtıldı.
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak açıklamasında; “Kurban Bayramı’nda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak kurban poşeti dağıtıyoruz. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için belediye olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın şimdiden Mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.
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