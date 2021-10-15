Gediz’de TÜBİTAK Bilim Fuarı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde TÜBİTAK tarafından öğrencilerin bilimsel araştırma kültürünü ve bilimsel yaklaşım becerilerini yaparak ve yaşayarak kazanması amacıyla Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen bilim fuarında Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 19 proje ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Öğretmen Hüseyin Göksal’ın proje koordinatörlüğünü yaptığı Tübitak 4006 bilim fuarı farklı alanlardan 19 proje ile gerçekleştirildi.Öğrencilerin danışman öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları projeler ile bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, soru ve sorunlarına çözüm bulunması gibi konularda tecrübe kazandılar.

Fuar ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hamiyet Cingöz Cangür, Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK desteği ile 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlediklerini söyledi.

Cangür; "Projelerimiz kabul edilmişti ve kabul edilen projelerimiz öğrencilerimizle birlikte hazırlanarak sunuldu. Her zaman bilim ile iç içe olalım, bir şeyler üretelim ve meslek liseliler olarak çalışmalar yapalım diye sürekli projeler içerisinde bulunmak istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz bu çalışmalarda bulunurken, büyük bir keyif aldılar ve pek çok şey öğrendiler Bilimin ucu bucağı yok, daha fazlasını öğrenip yapabileceğimize inanıyorum. Öğrencilerimle birlikte daha fazla çalışmalarda bulunacağız inşallah. Diğer projelerde çalışmayı düşünüyoruz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarda sergilenen projeleri beraberindekilerle birlikte gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Fuarda sergilenen ve öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarılmış proje ve eserler heyecan verici. Öğrencilerimizin toplumsal ihtiyaçlara ve sorunlara çözüm sunabilen nitelikli ürünler, yenilikçi fikir ve uygulamalar ortaya koyması geleceğimiz adına çok önemli. Projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.