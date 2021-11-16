Gediz’de trafik kazası, 4 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz ilçesi Jandarma Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sami Öztürk yönetimindeki 45 AGZ 981 plakalı otomobil, Murat Dağı İstikametine dönüş yaptığı sırada Murat Aksu idaresindeki 43 AAE 048 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, 45 AGZ 981 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halime Öztürk, Eymen Kaan Öztürk, Necmiye Nisa Öztürk ile ile diğer araçta bulunan Kadriye Aksu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi’ne götürülürken durumlarının iyi olduğu bildirildi.