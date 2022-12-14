Gediz’de trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya karayolunun 9.kilometresinde Eskigediz Mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö.’nin kullandığı 06 EF 2065 plakalı otomobil ile H.H.’nun kullandığı 43 ABV 108 plakalı araç aşırı yağış ve görüş açısının düşmesi nedeniyle çarpıştı.

Kazada araç sürücülerinin yanı sıra 43 ABV 108 plakalı araçta yolcu olarak bulunan T.Ç. ile H.Ö. yaralandı.

Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından kaza mahalline sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.