Gediz’de Tavuk Vebası hastalığı numune alım çalışması

Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Avian Influenza (Tavuk Vebası) hastalığına karşı kanatlı hayvanlardan numune alındığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından Avian İnfluenza (Tavuk Vebası) hastalığı aktif survey çalışması kapsamında farklı 8 köydeki kanatlı hayvanlardan analiz için numune alındı.