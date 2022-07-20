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Gediz’de tarhana pişirme yarışması finalistleri belli oldu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde bu yıl 18’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde tarhana pişirme yarışması finalistleri düzenlenen kura çekimi sonrası belli oldu.

KÜTAHYA 20.07.2022, 12:38
Gediz’de tarhana pişirme yarışması finalistleri belli oldu

Kütahya’nın Gediz İlçesinde bu yıl 18’ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde tarhana pişirme yarışması finalistleri düzenlenen kura çekimi sonrası belli oldu.

Belediye Meclis Salonunda Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve jüri üyelerinin katılımı ile 42 katılımcı arasında düzenlenen kura çekimine sırasıyla; Tuğba Kıymaz, Nurten Doğan, İfakat Acar, Zehra Özge Gürlekli, Filiz Yıldız, Nuray Dizmanoğlu, Asiye Bulanık, Havva Ünalan, Gülcan Altıntaş ve Hülya Aras finalist olamaya hak kazandı.

Yarışmacılar, 25 Temmuz Pazartesi günü Saat:21:30’da Gediz Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek olan Tarhana Pişirme Yarışması’nda tarhanalarını en güzel şekilde yaparak jüri üyelerine sunacaklar.

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