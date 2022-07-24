Gediz’de Tarhana Festivali

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 8 gün sürecek olan Tarhana Festivali törenle başladı.

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda 2 yıl aradan sonra bu yıl 18. düzenlenen Gediz Tarhana Festivali’ne, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’ndan sonra açılış konuşmasını yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 18.si düzenlenen Tarhana Festivali’nin hayırlı olması dileğinde bulundu. Akçadurak, konuşmasında, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenleyemediğimiz Geleneksel Gediz Tarhana Festivali, geleneğimiz ve kültürümüz olan tarhananın tanıtımının yanında her geçen gün yeni yatırımlarla gelişmekte olan Gediz’in tanıtımı adına katkı sağlamakta. Etkinliklerin yanı sıra ilçe ekonomisine katkı sağlayan, alışveriş imkânı festival sürecinde devam edecek. Kazasız belasız bir şekilde etkinliğimizi tamamlanmasını temenni ediyorum. Esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum” dedi.

Festivallerin şehirlerin tanıtımında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, “Festivalin Gediz’e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Dua ile açılış kurdelesi kesilerek 8 gün sürecek olan festival başladı. Daha sonra protokol üyeleri satış reyonlarını gezerek esnaflarla sohbet etti. Festival alanında yer alan esnaflardan Muharrem Akarsu, “Festivalin 2022 yılında esnaflarımız için çok güzel geçeceğine inanıyorum. Burada güzel hazırlıklar yapılmış. Vatandaşlarımız alışverişin yanı sıra eğlencenin de tadını çıkaracak” diye konuştu.

İlk defa festivalde stant açtığını belirten Recep Özdoğan ise, “Tüm Kütahya halkını festivale davet ediyorum” dedi.

Tarhana üreticisi olarak festivalde yer alan Ercan Şimşek, “Gediz Tarhana Festivali her geçen yıl daha da büyüyor. Bu anlamda Gediz tarhanasının tanıtılması ile birlikte Gediz göveci ve tarhanasının coğrafi işaret almasında etkili oldu. Gediz ekonomisine büyük katkı sağladı. Festival sayesinde Gediz’den 1 milyon tonun üzerinde tarhana çıktığını düşünüyorum. ülke ekonomisine katkının daha da artacağını düşünüyorum. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festivalin konserler ve çeşitli etkinliklere 8 gün süreceği belirtildi.