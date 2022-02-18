Gediz’de su tüketim bedelinde KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü

Kütahya’nın Gediz İlçesinde su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7’lik indirime gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel gıda ürünlerindeki fiyat artışının önüne geçmek adına yapılan KDV düzenlemesiyle birlikte uygulanmaya başlanan KDV indiriminin ardından Gediz Belediyesi de harekete geçti.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın talimatıyla su abonelerinden alınan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü.

Belediye Başkanı Akçadurak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını belirterek, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi yönündeki resmî gazetede yayınlanan kararının ardından; biz de Gediz Belediyesi olarak su ücretinde KDV oranını yüzde 1’e düşürdük.

“Temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e çekildi. Biz de bu noktada belediye olarak vatandaşımız yanında olmak istedik. Vatandaşımız faturalarına baktıklarında su tüketimi ile ilgili toplam bedelin KDV’sinin yüzde 1 olduğunu görecekler” Açıklamasında bulundu.