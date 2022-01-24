Gediz’de sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Gediz’de kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede bulunan beslenme alanlarına belediye ekiplerince mama bırakılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Hayvanlar bizim sevimli dostlarımız. Onların da haklarına saygı duyarak küçük dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, aç kalmalarını önlemek için bu soğuk günlerde mama takviyelerimizi hızlandırdık. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç kalmamaları için tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Bu kapsamda Belediye ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecektir” açıklamasında bulundu.