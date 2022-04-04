Gediz’de sokak hayvanları için yürütülen çalışmalar tamamlandı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde sokakta yaşayan hayvanlar için belirli aralıklarla yapılan kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri büyük bir titizlikle tamamlandı.

Gediz Belediyesi’nin girişimleri ile Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi Mobil Hayvan Aracı ekiplerince ilçenin mahallelerinde yaşayan sokak hayvanları 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği düzenli aralıklarla toplanarak kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kayıt altına alma işlemleri mobil araçta büyük bir titizlikle tamamlandı.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çeken Başkan Akçadurak, “Gediz Belediyesi olarak bu güne kadar sokak hayvanları için pek çok uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Gediz’de Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız bundan sonra da büyük bir titizlikle devam edecektir. Küçük dostlarımızı en iyi şekilde ağırlıyor, sağlık çalışmaları titiz şekilde yapılarak yaşam alanlarına bırakıyoruz. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız bundan sonra da büyük bir titizlikle devam edecektir” diye konuştu.