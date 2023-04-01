Gediz’de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için Kaymakamlık tarafından iftar programı düzenlendi.

İftar programına Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ve Şehit aileleri ile gaziler katıldı.

İftar yemeğinin ardından masaları tek tek gezerek şehit aileleri ile gazilerin hal hatırlarını soran Kaymakam Hakan Alkan, “Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ile bu anlamlı sofrada bulunmaktan onur duyuyorum. Kutsal değerleri uğruna bize bu vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

İftar programı, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan’ın duası ile son buldu.