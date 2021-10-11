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Gediz’de sebze yüklü tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 11.10.2021, 11:20
Gediz’de sebze yüklü tır devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Gediz karayolu Yaylaköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gediz yönüne giden Erkan Oruç idaresindeki 35 EN 604 plakalı sebze yüklü tır, Yaylaköy yakınlarında kontrolsüz bir şekilde viraja girmesi sonucu devrildi. Kazada Tır sürücüsü Erkan Oruç (53) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Muzaffer Uzun (68) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan şahıs Eskişehir’e sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol devrilen aracın ve yere saçılan sebzelerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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