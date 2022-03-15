Gediz’de Rehberlik ve Araştırma Merkezi açıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi açıldı.

Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yürüten ve özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirme hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Gediz’de hizmete açıldı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi hizmetler sunulacak .

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ücretsiz destek veren Rehberlik ve Araştırma Merkezinde, Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Özel Eğitim Hizmetleri bölümleri bulunuyor.

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin tarama, inceleme, tespit, teşhis, öğrenci tanıma gibi çalışmalarında kullanabilecekleri çeşitli yetenek, zekâ ve standart başarı testleri; kişilik, tutum, meslekî ve akademik benlik, gelişim, öğrenci davranışlarını değerlendirme gibi ölçekler; ilgi envanterleri, problem tarama envanterleri, kontrol listeleri, anketler ve benzeri ölçme araçların bulunduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “Merkezimiz şimdilik Umurbey İlkokulunda hizmet verecek” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur; “Merkezin Gediz’e kazandırılmasında, tensiplerinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e, Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik’e, konuyla yakından ilgilenen ve destek olan Kütahya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Tan’a, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu’na, kıymetli katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Başyiğit’e, Gediz Kaymakamımız Sayın Hakan Alkan’a şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.