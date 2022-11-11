Gediz’de polis uyuşturucuya göz açtırmıyor

Kütahya’nın Gediz ilçesine uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma neticesinde Ö.A. isimli şahsın Gediz ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Emniyet ekipleri tarafından takip edilen ve durdurulan şahıs üzerinde yapılan üst aramasında, 3 gram metamfetamin ve 1 Adet Uyuşturucu İçiminde Kullanılan PAYP ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.