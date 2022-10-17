Gediz’de Polat-Yenigüney Yolu’na BSK asfalt

Kütahya İl Özel İdaresi, Gediz’e bağlı Polat-Yenigüney Yolu sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını duyurdu.

Kütahya İl Özel İdaresi, devam eden asfalt sezonunda Kütahya’nın tüm noktalarında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Gediz’e bağlı Polat-Yenigüney 6,5 kilometrelik yolun birinci ve ikinci kat asfalt kaplama çalışması bitirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan bilgilendirmede, “Köy yollarında kalitenin yükseltilmesi ve ulaşım da vatandaşların rahat yolculuk yapabilmelerinin amaçlandığı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir süre önce yapımına başladığımız Gediz Polat- Yenigüney köy yolunu 6.5 kilometre BSK sıcak asfalt olarak tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” ifadeleri kullanıldı.