Gediz’de piknik alanı yeniden düzenleniyor

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Gediz Orman İşletme Müdür Yardımcısı İzzet Akgün, Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü Piknik alanında incelemelerde bulundular.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Gediz Orman İşletme Müdür Yardımcısı İzzet Akgün, Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. Etap Projesi Apart Moteller üst kısımda bulunan Piknik alanı bölgesinde planlanan mesire alanı projesi hakkında yerinde inceleme yaparak istişarelerde bulundular.

İncelemelerde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş, Gediz Orman İşletme Kocadağ Şefi İbrahim Kara, Gediz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Rıza Acar ve İmar İşleri Müdürü Sıtkı Türker Dayıoğlu’da yer aldı.

Gediz’de turizm yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü Apart Moteller üst kısımda bulunan Piknik alanı bölgesinde planlanan mesire alanı için incelemelerde bulunarak, Orman İşletme Müdür yardımcımız İzzet Akgün ile istişarelerde bulunduk. Tatil köyümüzde yapılması planlanan mesire alanında buraya gelen ziyaretçileri doğayla buluşturarak aileleri ile keyifli vakit geçirebilme imkânı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.