Gediz’de ormanlık alanlar drone ile denetleniyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Kütahya Valiliği tarafından açıklanan orman yangınlarıyla mücadele komisyon kararı gereğince, ormanlara giriş yasağı kapsamında Gediz’de tüm ormanlık alanlar denetlenmeye başlandı.

Gediz Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından son zamanlarda artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla Gediz’de denetimler artırıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Kütahya Valiliğince açıklanan Orman yangınlarıyla mücadele komisyon kararı gereğince ormanlara giriş yasağı kapsamında özellikle hafta sonları vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören Murat Dağı Termal Turizm bölgesinde ormanlık alanlar drone ile kuşbakışı gözetleniyor. Son günlerde artan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla kent genelindeki ormanlarda denetimler gerçekleştiren ekipler hem karadan hem havadan denetleme yapıyor. Denetleme çalışmalarında drone kullanan ekipler şüpheli gördükleri durumlara anında müdahale ederek, yangın ekiplerini bölgeye yönlendirerek olası yangın riskini minimuma indiriyor. Bölgemizi yangın felaketinden korumak için ilçemizin kurumları ile koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Halkımız ve misafirlerimizden de bu husus doğrultusunda anlayış ve dikkatli olunmalarını istirham ediyoruz. İnşallah ülkemizde yaşanan yangın felaketleri bir an önce son bulur ve tekrarı yaşanmaz” diye konuştu.