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Gediz’de orman yangını
GEDİZ’DE ORMAN YANGINI; 3 HEKTARLIK ALAN YANDI
KÜTAHYA 04.09.2020, 14:46
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Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yeğinler köyünde ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangın ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 3 hektar alan zarar gördü.
Gediz ilçesine bağlı Yeğinler Köyü çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. 5 saat süren yangın söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 3 hektar alan zarar gördü. Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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