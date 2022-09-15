Gediz’de okul servis araçları sürücülerine ve öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde okul servis araçları sürücülerine ile rehber personele Okul Servis Araçları yönetmeliğindeki esaslar ve genel trafik kuralları, öğrencilere güvenli trafik konularında eğitim verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Gediz Öğretmenevi Toplantı Salonunda toplam 64 okul servis araçları sürücüsüne ile rehber personele, okul servis araçları yönetmeliğindeki esaslar ve genel trafik kuralları konularında trafik eğitimi verildi.

Ayrıca, Gediz Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında toplam 17 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda hem teorik, hem de uygulamalı olarak temel trafik eğitimi verildi, akabinde kırmızı düdük dağıtıldı.