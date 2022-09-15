Son Dakika
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841’e ulaştı.
Gediz’de okul servis araçları sürücülerine ve öğrencilere trafik eğitimi verildi
Kütahya’nın Gediz ilçesinde okul servis araçları sürücülerine ile rehber personele Okul Servis Araçları yönetmeliğindeki esaslar ve genel trafik kuralları, öğrencilere güvenli trafik konularında eğitim verildi.
KÜTAHYA 15.09.2022, 11:33
Kütahya’nın Gediz ilçesinde okul servis araçları sürücülerine ile rehber personele Okul Servis Araçları yönetmeliğindeki esaslar ve genel trafik kuralları, öğrencilere güvenli trafik konularında eğitim verildi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Gediz Öğretmenevi Toplantı Salonunda toplam 64 okul servis araçları sürücüsüne ile rehber personele, okul servis araçları yönetmeliğindeki esaslar ve genel trafik kuralları konularında trafik eğitimi verildi.
Ayrıca, Gediz Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında toplam 17 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda hem teorik, hem de uygulamalı olarak temel trafik eğitimi verildi, akabinde kırmızı düdük dağıtıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
20
az bulutlu
Sayfalar Tümü