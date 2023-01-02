Gediz’de öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde görev yapan öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Gediz’de görev yapan öğretmenlere yönelik Belediye Kültür Salonunda trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından verilen eğitimde slayt eşliğinde öğretmenler bilgilendirildi.

Trafik güvenliği seminerinde, trafik kuralları, trafik kazalarıyla ilgili istatistikler, hız kuralları, emniyet kemerinin önemi, kaska kullanmanın önemi gibi konuların yanı sıra ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmanın sonuçları konusunda öğretmenlere bilgi verildi.

Trafik güvenliği eğitimine 400’e yakın öğretmen katıldı.