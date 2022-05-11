Gediz’de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Trafik sorunlarını çözümlemek amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan "Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Ekipleri ve Gediz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta ekiplerince, Gediz Belediyesi Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda bulunan trafik pistinde öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Teorik eğitimlerin ardından akülü araçlarla trafiğe çıkan öğrencilere, trafik ışıklarına göre nasıl hareket edileceği, üst geçitlerden ve yaya geçitlerinden nasıl geçileceği, sürücü hatalarının neler olabileceği anlatılıp pratik olarak gösterildi.